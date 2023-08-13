Знищені окупанти, БМП й танк: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Бахмутський напрямок
Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили 2 авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось 9 боєзіткнень, під час яких наші військові:
- знищили 43 окупантів;
- 109 окупантів поранили;
- 1 взяли в полон;
- знищили ворожий танк;
- знищили 4 БМП;
- знищили САУ "Гвоздика";
- знищили 3 польових склади з боєприпасами;
- знищили станцію радіоелектронної боротьби "Мандат".
Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.
Лимано-Куп'янський напрямок
Протягом доби росіяни здійснили 3 контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни:
- знищили 37 окупантів;
- поранили 82 окупантів;
- знищили 3 міномети;
- знищили 3 дрони-камікадзе;
- знищили 3 ворожі бліндажі.
Втрати ворога у війні
Як писав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби наші військові ліквідували 560 окупантів. Згідно з оновленими даними, станом на сьогоднішній ранок, Російська Федерація втратила у війні близько 253 850 одиниць живої сили.
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