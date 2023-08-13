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Уничтоженные оккупанты, БМП и танк: Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

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Воскресенье 13 августа 2023 09:48
Уничтоженные оккупанты, БМП и танк: Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении Фото: Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск (Армияinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Бахмутское направление

За прошедшие сутки россияне 514 раз били по позициям наших воинов, совершили 2 авианалета и пытались контратаковать в районе Клищеевки и Белой горы, впрочем, безрезультатно. В общей сложности произошло 9 боеприкосновений, во время которых наши военные:

  • уничтожили 43 оккупанта;
  • 109 оккупантов ранены;
  • 1 взят в плен;
  • уничтожили вражеский танк;
  • уничтожили 4 БМП;
  • уничтожили САУ "Гвоздика";
  • уничтожили 3 полевых склада с боеприпасами;
  • уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат".

Как рассказал Череватый, станция РЭБ является одной из приоритетных целей для наших воинов, поскольку враг пытается построить систему радиоэлектронной борьбы.

Лимано-Купянское направление

В течение суток россияне совершили 3 контратаки, 428 обстрелов и 10 авианалетов. В частности, наши воины

  • уничтожили 37 оккупантов;
  • ранили 82 оккупантов;
  • уничтожили 3 миномёта;
  • уничтожили 3 дрона-камикадзе;
  • уничтожили 3 вражеских блиндажа.

Потери врага в войне

Как писал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 560 оккупантов. Согласно обновленным данным, по состоянию на сегодняшнее утро Российская Федерация потеряла в войне около 253 850 единиц живой силы.

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