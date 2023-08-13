Уничтоженные оккупанты, БМП и танк: Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Бахмутское направление
За прошедшие сутки россияне 514 раз били по позициям наших воинов, совершили 2 авианалета и пытались контратаковать в районе Клищеевки и Белой горы, впрочем, безрезультатно. В общей сложности произошло 9 боеприкосновений, во время которых наши военные:
- уничтожили 43 оккупанта;
- 109 оккупантов ранены;
- 1 взят в плен;
- уничтожили вражеский танк;
- уничтожили 4 БМП;
- уничтожили САУ "Гвоздика";
- уничтожили 3 полевых склада с боеприпасами;
- уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат".
Как рассказал Череватый, станция РЭБ является одной из приоритетных целей для наших воинов, поскольку враг пытается построить систему радиоэлектронной борьбы.
Лимано-Купянское направление
В течение суток россияне совершили 3 контратаки, 428 обстрелов и 10 авианалетов. В частности, наши воины
- уничтожили 37 оккупантов;
- ранили 82 оккупантов;
- уничтожили 3 миномёта;
- уничтожили 3 дрона-камикадзе;
- уничтожили 3 вражеских блиндажа.
Потери врага в войне
Как писал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 560 оккупантов. Согласно обновленным данным, по состоянию на сегодняшнее утро Российская Федерация потеряла в войне около 253 850 единиц живой силы.
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