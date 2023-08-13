Уничтоженные оккупанты, БМП и танк: Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Бахмутское направление

За прошедшие сутки россияне 514 раз били по позициям наших воинов, совершили 2 авианалета и пытались контратаковать в районе Клищеевки и Белой горы, впрочем, безрезультатно. В общей сложности произошло 9 боеприкосновений, во время которых наши военные:

уничтожили 43 оккупанта;

109 оккупантов ранены;

1 взят в плен;

уничтожили вражеский танк;

уничтожили 4 БМП;

уничтожили САУ "Гвоздика";

уничтожили 3 полевых склада с боеприпасами;

уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Мандат".

Как рассказал Череватый, станция РЭБ является одной из приоритетных целей для наших воинов, поскольку враг пытается построить систему радиоэлектронной борьбы.

Лимано-Купянское направление

В течение суток россияне совершили 3 контратаки, 428 обстрелов и 10 авианалетов. В частности, наши воины

уничтожили 37 оккупантов;

ранили 82 оккупантов;

уничтожили 3 миномёта;

уничтожили 3 дрона-камикадзе;

уничтожили 3 вражеских блиндажа.

Потери врага в войне

Как писал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 560 оккупантов. Согласно обновленным данным, по состоянию на сегодняшнее утро Российская Федерация потеряла в войне около 253 850 единиц живой силы.