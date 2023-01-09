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"Знищені" HIMARS продовжують спалювати склади. У Резнікова висміяли брехню росіян

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 19:33
"Знищені" HIMARS продовжують спалювати склади. У Резнікова висміяли брехню росіян Ілюстративне фото: у Резнікова висміяли брехню росіян про HIMARS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують поширювати фейки про "знищені" РСЗВ HIMARS та "вбитих" українських військових, але їх склади так само згоряють, а наступи провалюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.

"Знищені", за словами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають рашистські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе", - наголосили в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 3 січня, Міноборони РФ повідомило у звіті про нібито "знищення двох пускових установок реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".Цю інформацію майже відразу спростували у Білому домі.

Також ми писали, що 8 січня окупанти заявляли про нібито "велику кількість жертв у лавах ЗСУ" внаслідок обстрілу Краматорська. Але пізніше з'явилися відео з місця обстрілу, де жодних слідів постраждалих та вбитих українських військових.

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