"Знищені" HIMARS продовжують спалювати склади. У Резнікова висміяли брехню росіян

Росіяни продовжують поширювати фейки про "знищені" РСЗВ HIMARS та "вбитих" українських військових, але їх склади так само згоряють, а наступи провалюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter .

"Знищені", за словами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають рашистські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе", - наголосили в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 3 січня, Міноборони РФ повідомило у звіті про нібито "знищення двох пускових установок реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".Цю інформацію майже відразу спростували у Білому домі.

Також ми писали, що 8 січня окупанти заявляли про нібито "велику кількість жертв у лавах ЗСУ" внаслідок обстрілу Краматорська. Але пізніше з'явилися відео з місця обстрілу, де жодних слідів постраждалих та вбитих українських військових.

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