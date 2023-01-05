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РФ сіє дезінформацію. Білий дім не підтверджує знищення систем HIMARS в Україні

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Четвер 05 січня 2023 12:50
РФ сіє дезінформацію. Білий дім не підтверджує знищення систем HIMARS в Україні Фото: представник з питань національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Білий дім не підтверджує заяви Москви про те, що російські військові знищили американські системи HIMARS в Україні.

Про це заявив представник з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У вівторок, 3 січня, Міноборони РФ повідомило у звіті про нібито "знищення двох пускових установок реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

За словами Кірбі, у Білому домі бачили заяви росіян, проте США не мають інформації, що це є правдою.

Він додав, що раніше росіяни вже публікували такі звіти. Тому у Білому домі припускають, що це частина дезінформаційної кампанії президента Володимира Путіна.

Крім того, представник Білого дому розповів, що США можуть надати Україні додаткові HIMARS.

"HIMARS довели свою ефективність, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну системами озброєнь, як ви чули від президента, так довго, як це буде потрібно", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Також ми писали, що СБУ затримала чотирьох російських агентів, які збирали дані про HIMARS та енергооб'єкти в Донецькій області.

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