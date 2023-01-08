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"Слідів жертв немає". ЗМІ показали наслідки удару РФ по Краматорську

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Краматорськ, Неділя 08 січня 2023 23:02
"Слідів жертв немає". ЗМІ показали наслідки удару РФ по Краматорську Фото: ЗМІ показали наслідки удару РФ по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео з будівлі у Краматорську, яку сьогодні, 8 січня, вночі обстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tg3 у Twitter.

"Москва заявляє: по комплексу, де розміщувалися ворожі солдати в Краматорську, було завдано удару, загинуло шістсот людей, але Київ це заперечує. Кореспондент Tg3 на місці: слідів жертв немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, вночі окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого у місті було пошкоджено багато будівель, але ніхто не загинув.

Пізніше росіяни заявили про те, що вони нібито обстріляли гуртожитки училищ, де "були розташовані українські військові". Також окупанти вигадали сотні жертв у лавах ЗСУ через атаку.

Після цього представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував такі фейки.

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