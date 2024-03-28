Знищені гаубиця, бронеавтомобіль й не тільки. ДПСУ показала роботу дронів у Херсонській області
Фото: ДПСУ показала роботу дронів у Херсонській області (Getty Images)
Протягом тижня прикордонники-аеророзвідники, а також їх побратими із Сил оборони знищили на лівобережжі Херсонської області ворожу гаубицю, бронеавтомобіль й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Протягом тижня наші воїни знищили на лівому березі Херсонської області:
- гаубицю Д-20;
- бронеавтомобіль;
- вантажівку;
- 2 одиниці замаскованої техніки.
"Також було нанесено вогневе ураження по укриттях та особовому складу ворога", - додає ДПСУ.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 березня, українські воїни ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 439 970 військових.
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