Уничтожены гаубица, бронеавтомобиль и не только. ГПСУ показала работу дронов в Херсонской области

В течение недели пограничники-аэроразведчики, а также их побратимы из Сил обороны уничтожили на левобережье Херсонской области вражескую гаубицу, бронеавтомобиль и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В течение недели наши воины уничтожили на левом берегу Херсонской области: гаубицу Д-20;

бронеавтомобиль;

грузовик;

2 единицы замаскированной техники. "Также было нанесено огневое поражение по укрытиям и личному составу врага", - добавляет ГПСУ. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 марта, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 439 970 военных.