Знищені "Бук" та майже 700 росіян. ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

На напрямку ворог:

завдав 16 авіаударів;

провів 43 бойових зіткнень;

здійснив 762 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Російські окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак", - пише пресслужба.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Росіяни безуспішно вели штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Досягнення наших воїнів

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, втрати ворога на напрямку склали 675 осіб. Також наші воїни знищили, окрім ЗРК "Бук-М1", 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

2 танки;

8 ББМ;

3 артсистеми;

1 ППО;

1 БпЛА;

7 автомобілів.

Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 22 листопада, російські терористи втратили 1100 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни було знищено близько 322 900 ворожих солдатів.

Тим часом воїни бригади спеціального призначення НГУ "Азов" показали роботу на фронті. Знищили дронами чотири російські комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром".