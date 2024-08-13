Знищені БТР, особовий склад й не тільки. В ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі

Під час серпневої операції на Кінбурнській косі розвідувально-ударна група "Циклон" завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного легіону Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
На відео можна побачити ураження дронами:
9 серпня спецпризначенці розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Тоді ж розвідники знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських терористів. Зокрема встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова".
Пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено прапор України.
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