Уничтожены БТР, личный состав и не только. В ГУР показали кадры из операции на Кинбурнской косе

Во время августовской операции на Кинбурнской косе разведывательно-ударная группа "Циклон" нанесла поражение дронами по наблюдательным пунктам, технике и личному составу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного легиона Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
На видео можно увидеть поражение дронами:
9 августа спецназовцы разведки совершили рейд на Кинбурнскую косу, которая временно находится под контролем врага. Тогда же разведчики уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и десятки российских террористов. В частности установили боевой флаг разведки возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова".
Позже на временно оккупированной Кинбурнской косе был также установлен флаг Украины.
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