Уничтожены БТР, личный состав и не только. В ГУР показали кадры из операции на Кинбурнской косе

На видео можно увидеть поражение дронами:

пулеметного расчета;

БМ "Тигр";

БТР с личным составом; ⠀

наблюдательного пункта;⠀

пулеметного расчета;

расчета ПТРК;

пикапа;

УАЗ с личным составом;

машины УАЗ;⠀

минометного расчета;

УАЗ;⠀

антенны;⠀

наблюдательного пункта;⠀

личного состава в доме;⠀

личного состава в доме;⠀

УАЗ;⠀

огневой позиции

Операция на Кинбурнской косе

9 августа спецназовцы разведки совершили рейд на Кинбурнскую косу, которая временно находится под контролем врага. Тогда же разведчики уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и десятки российских террористов. В частности установили боевой флаг разведки возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова".

Позже на временно оккупированной Кинбурнской косе был также установлен флаг Украины.