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Знищені БП та гармати: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (відео)

Середа 09 липня 2025 13:35
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Знищені БП та гармати: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пілоти 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола відпрацювали безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по ворожій техніці на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Ворожі гармати яскраво палали після точних ударів наших БпЛА. Пілоти бригади продовжують методично знищувати артилерію противника - холодно, точно, без зайвих слів", - пише бригада.

Пілотам вдалось знищити:

  • польовий склад БП;
  • п’ять гармат 2А65 "Мста-Б".

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України російські терористи втратили вже 1,029 мільйона одиниць живої сили.

Лише за минулу добу, 8 липня, втрати ворога склали ще 1050 одиниць. Також українські бійці знешкодили:

  • п'ять танків;
  • дві бойові броньовані машини;
  • 68 артилерійських систем й не тільки.

Тим часом Державна прикордонна служба України показала, як бійці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Прайм" відпрацювали дронами на Курському напрямку.

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