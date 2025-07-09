Знищені БП та гармати: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (відео)
Пілоти 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола відпрацювали безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по ворожій техніці на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
"Ворожі гармати яскраво палали після точних ударів наших БпЛА. Пілоти бригади продовжують методично знищувати артилерію противника - холодно, точно, без зайвих слів", - пише бригада.
Пілотам вдалось знищити:
- польовий склад БП;
- п’ять гармат 2А65 "Мста-Б".
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни проти України російські терористи втратили вже 1,029 мільйона одиниць живої сили.
Лише за минулу добу, 8 липня, втрати ворога склали ще 1050 одиниць. Також українські бійці знешкодили:
- п'ять танків;
- дві бойові броньовані машини;
- 68 артилерійських систем й не тільки.
Тим часом Державна прикордонна служба України показала, як бійці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Прайм" відпрацювали дронами на Курському напрямку.
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