Уничтоженные БП и пушки: ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении (видео)
Пилоты 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола отработали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по вражеской технике на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
"Вражеские пушки ярко пылали после точных ударов наших БпЛА. Пилоты бригады продолжают методично уничтожать артиллерию противника - холодно, точно, без лишних слов", - пишет бригада.
Пилотам удалось уничтожить:
- полевой склад БП;
- пять пушек 2А65 "Мста-Б".
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны против Украины российские террористы потеряли уже 1,029 миллиона единиц живой силы.
Только за минувшие сутки, 8 июля, потери врага составили еще 1050 единиц. Также украинские бойцы обезвредили:
- пять танков;
- две боевые бронированные машины;
- 68 артиллерийских систем и не только.
Тем временем Государственная пограничная служба Украины показала, как бойцы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Прайм" отработали дронами на Курском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.