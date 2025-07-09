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Уничтоженные БП и пушки: ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении (видео)

Среда 09 июля 2025 13:35
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Уничтоженные БП и пушки: ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении (видео) Иллюстративное фото: ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пилоты 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола отработали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по вражеской технике на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

"Вражеские пушки ярко пылали после точных ударов наших БпЛА. Пилоты бригады продолжают методично уничтожать артиллерию противника - холодно, точно, без лишних слов", - пишет бригада.

Пилотам удалось уничтожить:

  • полевой склад БП;
  • пять пушек 2А65 "Мста-Б".

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны против Украины российские террористы потеряли уже 1,029 миллиона единиц живой силы.

Только за минувшие сутки, 8 июля, потери врага составили еще 1050 единиц. Также украинские бойцы обезвредили:

  • пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • 68 артиллерийских систем и не только.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины показала, как бойцы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Прайм" отработали дронами на Курском направлении.

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