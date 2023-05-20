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Знищені БМП та танк. Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Фото: спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті (Getti Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" продовжують полювання на ворога. За цей тиждень знищили десять ворожих цілей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та "мінусувати" окупантів", - пише пресслужба.

Втрати ворога поповнились:

  • танком;
  • 4 БМП;
  • 2 бронеавтомобілями;
  • 2 будівлями з особовим складом противника;
  • вантажівкою з боєприпасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові також поділились відеороликом з боями в зруйнованому Бахмуті.

Тим часом за минулу добу наші воїни знищили ще близько 670 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 202 430 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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