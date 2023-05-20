ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту

Новость на русском →
Субота 20 травня 2023 08:31
Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту Фото: Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові поділились відеороликом з боями в зруйнованому Бахмуті, який раніше був одним з найгарніших міст Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що відео було знято операторами одного з центрів ССО ЗС.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - пише пресслужба.

Жорстокі бої за кожен метр міста. В ЗСУ показали відео зі зруйнованого Бахмуту

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 20.05 00:32 (deepstatemap.live)

Яка ситуація на Бахмутському напрямку?

Згідно з даними DeepStateMAP, станом на 19 травня, українські військові продовжують просуватися в районі села Іванівське під Бахмутом. Тоді ж під контроль наших воїнів перейшла частина дороги, яка прямує в нині окуповане село Кліщіївка.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, темпи просування ЗСУ під Бахмутом трохи знизились, однак вони успішно відбивають усі російські атаки.

Тим часом командувач Сухопутних військ Олександр Сирський поділився відеороликом, на якому продемонстрував успішний штурм наших воїнів на Бахмутському напрямку. Тоді ж ЗСУ успішно вибили ворога з його позицій та закріпились на вигідних рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Бахмут
NEWS
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів