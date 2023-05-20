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Уничтоженные БМП и танк. Спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

Фото: спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте (Getti Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы подразделения "Белый волк" продолжают охоту на врага. За эту неделю уничтожили десять вражеских целей.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Наши воины ни на мгновение не прекращают отслеживать и "минусировать" оккупантов", - пишет пресс-служба.

Потери врага пополнились:

  • танком;
  • 4 БМП;
  • 2 бронеавтомобилями;
  • 2 зданиями с личным составом противника;
  • грузовик с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные также поделились видеороликом с боями в разрушенном Бахмуте.

Тем временем за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 670 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 202 430 военных.

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