Знищене через обстріл авто: як безкоштовно зняти його з обліку та відновити права

Головне: Безкоштовні послуги: Мобільні та територіальні сервісні центри МВС безкоштовно обслуговують українців, чий транспорт постраждав від обстрілів.

Мобільні та територіальні сервісні центри МВС безкоштовно обслуговують українців, чий транспорт постраждав від обстрілів. Без Е-запису: Якщо мобільні сервісні центри працюють безпосередньо на місцях ліквідації наслідків російських ударів, попередньо записуватися в чергу через інтернет або брати талон не потрібно.

Якщо мобільні сервісні центри працюють безпосередньо на місцях ліквідації наслідків російських ударів, попередньо записуватися в чергу через інтернет або брати талон не потрібно. Перший крок: Щоб скористатися пільгами, спершу необхідно звернутися до поліції, СБУ чи інших слідчих органів і отримати офіційний документ, який підтверджує статус потерпілої особи через обстріл.

Щоб скористатися пільгами, спершу необхідно звернутися до поліції, СБУ чи інших слідчих органів і отримати офіційний документ, який підтверджує статус потерпілої особи через обстріл. Правила списання машини: Навіть повністю спалене чи розірване авто юридично залишається за власником. Його можна назавжди зняти з обліку (вибракувати) в будь-якому СЦ МВС.

Навіть повністю спалене чи розірване авто юридично залишається за власником. Його можна назавжди зняти з обліку (вибракувати) в будь-якому СЦ МВС. Що підготувати для МВС: Паспорт, ІПН, а також техпаспорт і номери (якщо вони вціліли). Якщо документи чи номери згоріли/втрачені, замість них подається відповідна довідка або постанова від правоохоронних органів.

Які послуги можна отримати безкоштовно

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що під час роботи мобільних сервісних центрів безпосередньо на місцях російських обстрілів постраждалі можуть безкоштовно:

здійснити вибракування транспортного засобу;

відновити посвідчення водія;

відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

отримати консультацію адміністраторів.

Для отримання цих послуг попередньо записуватися через систему Е-запис не потрібно.

Що потрібно зробити

У МВС пояснили, що спочатку необхідно звернутися до органів досудового розслідування (поліції, СБУ чи інших) та отримати документ, який підтверджує статус потерпілої особи.

Після цього слід звернутися до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру МВС і подати документи для отримання необхідної адміністративної послуги.є

Як вибракувати знищений автомобіль

У відомстві наголошують, що навіть повністю знищений автомобіль продовжує залишатися зареєстрованим за власником. Якщо транспортний засіб більше не використовуватиметься, його можна безкоштовно зняти з державної реєстрації шляхом вибракування.

Отримати послугу можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника. Звернутися має право як сам власник, так і його уповноважений представник.

Для цього необхідно попередньо записатися через систему Е-запис або взяти талон у терміналі, який розміщений у сервісному центрі.

Які документи потрібні

Для вибракування автомобіля необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

нотаріально посвідчену довіреність, якщо звертається представник власника.

Якщо свідоцтво про реєстрацію або номерні знаки були втрачені чи викрадені, потрібно надати відповідну постанову або довідку органів внутрішніх справ.

Послуга надається безкоштовно протягом робочого дня після подання необхідних документів.

Що важливо знати

У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу, що після вибракування транспортного засобу відновити його державну реєстрацію вже буде неможливо.

Крім того, процедуру не проводять, якщо на автомобіль накладено обтяження.

У разі виникнення додаткових запитань громадяни можуть звернутися до сервісних центрів МВС за консультацією.