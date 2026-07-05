Знищене через обстріл авто: як безкоштовно зняти його з обліку та відновити права

Українці, чиї автомобілі були знищені або пошкоджені внаслідок російських обстрілів, можуть безкоштовно скористатися низкою послуг мобільних сервісних центрів МВС. Зокрема, йдеться про вибракування транспортного засобу та відновлення водійських документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Головне:
У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що під час роботи мобільних сервісних центрів безпосередньо на місцях російських обстрілів постраждалі можуть безкоштовно:
Для отримання цих послуг попередньо записуватися через систему Е-запис не потрібно.
У МВС пояснили, що спочатку необхідно звернутися до органів досудового розслідування (поліції, СБУ чи інших) та отримати документ, який підтверджує статус потерпілої особи.
Після цього слід звернутися до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру МВС і подати документи для отримання необхідної адміністративної послуги.є
У відомстві наголошують, що навіть повністю знищений автомобіль продовжує залишатися зареєстрованим за власником. Якщо транспортний засіб більше не використовуватиметься, його можна безкоштовно зняти з державної реєстрації шляхом вибракування.
Отримати послугу можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника. Звернутися має право як сам власник, так і його уповноважений представник.
Для цього необхідно попередньо записатися через систему Е-запис або взяти талон у терміналі, який розміщений у сервісному центрі.
Для вибракування автомобіля необхідно надати:
Якщо свідоцтво про реєстрацію або номерні знаки були втрачені чи викрадені, потрібно надати відповідну постанову або довідку органів внутрішніх справ.
Послуга надається безкоштовно протягом робочого дня після подання необхідних документів.
У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу, що після вибракування транспортного засобу відновити його державну реєстрацію вже буде неможливо.
Крім того, процедуру не проводять, якщо на автомобіль накладено обтяження.
У разі виникнення додаткових запитань громадяни можуть звернутися до сервісних центрів МВС за консультацією.
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Також ми писали, що українці можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло за програмою "єВідновлення". Навіть якщо власник помер, його спадкоємці можуть успадкувати право на таку компенсацію та оформити виплату після вступу у спадщину.