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Уничтоженный из-за обстрела автомобиль: как бесплатно снять его с учета и восстановить права

06:40 05.07.2026 Вс
3 мин
В МВД ввели ряд бесплатных услуг для пострадавших от обстрелов
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Уничтоженные в результате обстрела автомобили (Getty Images)

Украинцы, чьи автомобили были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов, могут бесплатно воспользоваться рядом услуг мобильных сервисных центров МВД. В частности, речь идет об выбраковке транспортного средства и восстановлении водительских документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Главное:

  • Бесплатные услуги: Мобильные и территориальные сервисные центры МВД бесплатно обслуживают украинцев, транспорт которых пострадал от обстрелов.
  • Без Е-записи: Если мобильные сервисные центры работают непосредственно на местах ликвидации последствий российских ударов, предварительно записываться в очередь через интернет или брать талон не нужно.
  • Первый шаг: Чтобы воспользоваться льготами, сначала необходимо обратиться в полицию, СБУ или другие следственные органы и получить официальный документ, подтверждающий статус потерпевшего из-за обстрела.
  • Правила списания машины: Даже полностью сожженный или разорванный автомобиль юридически остается за владельцем. Его можно навсегда снять с учета (выбраковывать) в любом СЦ МВД.
  • Что подготовить для МВД: Паспорт, ИНН, а также техпаспорт и номера (если они уцелели). Если документы или номера сгорели/потеряны, вместо них подается соответствующая справка или постановление от правоохранительных органов..

Какие услуги можно получить бесплатно

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что при работе мобильных сервисных центров непосредственно на местах российских обстрелов пострадавшие могут бесплатно :

  • осуществить выбраковку транспортного средства;
  • восстановить водительское удостоверение;
  • восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • получить консультацию администраторов.

Для получения этих услуг предварительно записываться через систему Е-запись не нужно.

Что нужно сделать

В МВД пояснили, что сначала необходимо обратиться в органы досудебного расследования (полиции, СБУ или другие) и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего.

После этого следует обратиться в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД и подать документы для получения необходимой административной услуги.

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Как выбраковать уничтоженный автомобиль

В ведомстве отмечают, что даже полностью уничтоженный автомобиль продолжает оставаться зарегистрированным за собственником. Если транспортное средство больше не будет использоваться, его можно бесплатно снять с государственной регистрации путем выбраковки .

Получить услугу можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства владельца. Обратиться вправе как сам собственник, так и его уполномоченный представитель.

Для этого необходимо предварительно записаться через систему Е-запись или взять талон в терминале, размещенном в сервисном центре.

Какие документы нужны

Для выбраковки автомобиля необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии);
  • нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель собственника.

Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утрачены или похищены, следует предоставить соответствующее постановление или справку органов внутренних дел.

Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после предоставления необходимых документов.

Что важно знать

В Главном сервисном центре МВД обратили внимание, что после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию уже невозможно.

Кроме того, процедуру не проводят, если на автомобиль наложено обременение.

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться в сервисные центры МВД за консультацией.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Международный реестр убытков расширил список категорий для подачи заявлений через "Дію". Отныне украинцы могут обращаться за компенсацией, в частности, за моральный вред, потерю доступа к медицинской помощи, образованию, а также за отдельные имущественные и бизнес-убытки, вызванные войной.

Также мы писали, что украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье по программе "єВідновлення". Даже если владелец скончался, его наследники могут наследовать право на такую компенсацию и оформить выплату после вступления в наследство.

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