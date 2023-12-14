Знищена техніка й понад 600 росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували понад 600 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 19 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку російські війська завдали 4 авіаудари, провели 82 бойових зіткнення та здійснили 934 артобстріли.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують росіян в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Там наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати ворога склали 637 осіб.

Також українські бійці знищили 19 одиниць військової техніки, зокрема:

2 танки;

8 ББМ;

8 БПЛА;

1 одиницю спецтехніки.

Окрім того, ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують утримувати оборону в районі Авдіївки та зайняті позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 грудня, склали 1300 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 342 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 33 БПЛА та 22 ББМ.