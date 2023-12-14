Понад 1000 окупантів та 33 дрони. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 грудня, склали 1300 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 342800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 33 БПЛА та 22 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.12.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 342800 (+1300) осіб ліквідовано;

танків - 5692 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 10616 (+22) од.;

артилерійських систем - 8088 (+12) од.;

РСЗВ - 920 (+1) од.;

засоби ППО - 605 од.;

літаків - 324 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33) од.;

крилаті ракети - 1606 (+10) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13) од.;

спеціальна техніка - 1185 (+9) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, сили оборони України продовжують утримувати оборону в районі Авдіївки та зайняті позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.