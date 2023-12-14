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Уничтожена техника и более 600 россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

Украина, Четверг 14 декабря 2023 09:51
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Уничтожена техника и более 600 россиян: какая ситуация на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 600 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 19 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении российские войска нанесли 4 авиаудара, провели 82 боевых столкновения и совершили 934 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают россиян в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Там наши защитники отразили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери врага составили 637 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 19 единиц военной техники, в частности:

  • 2 танка;
  • 8 ББМ;
  • 8 БПЛА;
  • 1 единица спецтехники.

Кроме того, еще 18 единиц техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занимают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 342 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 33 БПЛА и 22 ББМ.

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