Знищена техніка й понад 500 росіян: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 17 авіаударів та 1 ракетний удар, провели 61 бойове зіткнення та здійснили 1056 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

А от на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 528 осіб.

Також українські бійці знищили 15 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистеми;

2 БПЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спецтехніки.

Окрім того, ще 14 одиниць техніки ворога було пошкоджено.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ та 24 артсистеми ворога.