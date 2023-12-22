ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області, попри тиск РФ: карти боїв ISW

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські та українські джерела стверджують, що 21 грудня бої тривали на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що українські війська 20 грудня на Куп’янському та Лиманському напрямках знищили 9 російських танків і 19 одиниць бронетехніки.

Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нещодавно досягли незначного успіху на схід від Ямполівки. Позиційні зіткнення відбулися на захід від Кремінної біля Тернів і на південь біля Діброви та Білогорівки.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що російські війська просувалися вздовж ділянки залізничної колії на схід від Кліщіївки.

Українські та російські сили заявили, що бої точилися на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута поблизу Андріївки, Кліщіївки, Хромового, Іванівського та Богданівки, а також на північний захід від Горлівки.

Українські та російські джерела стверджують, що російські війська атакували на північний захід, схід, південний схід і південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Речник української бригади, яка діє на Авдіївському напрямку, заявив, що поблизу Авдіївки є простір для маневру, на відміну від Запорізького напрямку, де є лише вузькі розміновані коридори і що російські війська продовжують хвилі як піхотного, так і механізованого штурму.

Російські війська підтвердили наступ на південний захід від Донецька, а позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що війська РФ просувалися на південь від Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито досягли невизначених успіхів уздовж лінії Новопрокопівка-Вербове. 21 грудня російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої точилися на південь від Роботиного, на захід від Вербового, а також біля Новофедорівки та Новопрокопівки.

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 21 грудня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Українські військові спостерігачі та російські "воєнкори" стверджували, що позиційні бої тривали поблизу Кринок.