Уничтожена техника и более 500 россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 15 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 17 авиаударов и 1 ракетный удар, провели 61 боевое столкновение и совершили 1056 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

В Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 15 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

А вот на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 528 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 15 единиц военной техники, в частности:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистемы;

2 БПЛА;

4 автомобиля;

2 единицы спецтехники.

Кроме того, еще 14 единиц техники врага были повреждены.

Ситуация на фронте

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 351350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ и 24 артсистемы врага.