Понад тисяча окупантів та 24 артсистеми: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ та 24 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 351 350 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 5837 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 10843 (+18) од.;

артилерійських систем - 8250 (+24) од.;

РСЗВ - 932 од.;

засоби ППО - 611 од.;

літаків - 324 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6365 (+23) од.;

крилаті ракети - 1613 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10944 (+25) од.;

спеціальна техніка - 1217 (+9) од. Ситуація на фронті Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.