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Понад тисяча окупантів та 24 артсистеми: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 08:10
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Понад тисяча окупантів та 24 артсистеми: Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ та 24 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 351 350 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 5837 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 10843 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 8250 (+24) од.;
  • РСЗВ - 932 од.;
  • засоби ППО - 611 од.;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6365 (+23) од.;
  • крилаті ракети - 1613 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10944 (+25) од.;
  • спеціальна техніка - 1217 (+9) од.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.

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