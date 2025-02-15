Я не зніму членство України в НАТО зі столу переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 2025 заявив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів. При цьому він назвав Путіна "найвпливовішим" членом НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.

"Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі стола (переговорів, - ред)", - сказав він.

Але, за його словами, зараз найвпливовішим членом НАТО, схоже, є глава Кремля Володимир Путін, бо "його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО".

"І це попри те, що це українська арміязупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено", - зазначив він.