Я не зніму членство України в НАТО зі столу переговорів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 2025 заявив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів. При цьому він назвав Путіна "найвпливовішим" членом НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.
"Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі стола (переговорів, - ред)", - сказав він.
Але, за його словами, зараз найвпливовішим членом НАТО, схоже, є глава Кремля Володимир Путін, бо "його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО".
"І це попри те, що це українська арміязупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено", - зазначив він.
Заяви Зеленського в Мюнхені
У Мюнхені (Німеччина) другий день поспіль триває Мюнхенська безпекова конференція. Зокрема, під час виступу Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи.
Як повідомлялося, на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський презентує позицію України щодо мирного врегулювання конфлікту та своє бачення досягнення "тривалого і міцного миру".
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