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Знімки NASA підтвердили пожежу на нафтовузлі "Самара" після атаки, - Bloomberg

21:08 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Знімки NASA підтвердили пожежу на нафтовузлі "Самара" після атаки, - Bloomberg Фото: лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" у Росії (росЗМІ)
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Супутникові знімки підтвердили, що на одному з найбільших нафтових хабів Росії - лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" - палає пожежа. Нафтовий хаб було атаковано уночі 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Систему інформації про пожежі для управління ресурсами NASA, передає Bloomberg.

ЛВДС "Самара" палає

За даними Міністерства енергетики Казахстану, після атаки дрона рано-вранці в понеділок, Казахстан тимчасово призупинив постачання сирої нафти до Росії трубопроводом Атирау-Самара.

Міністерство у відповіді на запитання Bloomberg повідомило, що минулої ночі була здійснена атака на трубопровідні об'єкти в Самарській області Росії.

"Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Поки що ні Україна, ні Росія не підтвердили ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі в Самарській області, приблизно за 860 кілометрів від Москви.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев розповів про атаку українського дрона у своєму акаунті в соцмережах у понеділок.

Знімки NASA

Зображення з Системи інформації про пожежі для управління ресурсами NASA, отримане 2 листопада, показало відносно свіжу теплову аномалію. Це потенційно свідчить про пожежі на Самарській нафтогазовій станції.

Знімки NASA підтвердили пожежу на нафтовузлі &quot;Самара&quot; після атаки, - Bloomberg
Знімок нафтової станції "Самара" 2 листопада (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Самарський нафтовий хаб

Самарська станція є важливим вузлом російської мережі нафтопроводів з потужністю зберігання понад 1,6 мільйона кубічних метрів. Вона обслуговує поставки із Західного Сибіру та Казахстану.

Нафтопровод Атирау-Самара, що йде до російського Поволжя, є одним з основних маршрутів експорту сирої нафти з Казахстану.

Раніше РБК-УКраїна писало, що у Самарській області 7 жовтня знову горить один з найбільших нафтових хабів Росії - "Самара".

Крім того, ЗСУ ударили по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.

Також відомо, що нафтовузол "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч проти 2 жовтня.

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