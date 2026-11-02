Знімки NASA підтвердили пожежу на нафтовузлі "Самара" після атаки, - Bloomberg
Супутникові знімки підтвердили, що на одному з найбільших нафтових хабів Росії - лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" - палає пожежа. Нафтовий хаб було атаковано уночі 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Систему інформації про пожежі для управління ресурсами NASA, передає Bloomberg.
ЛВДС "Самара" палає
За даними Міністерства енергетики Казахстану, після атаки дрона рано-вранці в понеділок, Казахстан тимчасово призупинив постачання сирої нафти до Росії трубопроводом Атирау-Самара.
Міністерство у відповіді на запитання Bloomberg повідомило, що минулої ночі була здійснена атака на трубопровідні об'єкти в Самарській області Росії.
"Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Поки що ні Україна, ні Росія не підтвердили ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі в Самарській області, приблизно за 860 кілометрів від Москви.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев розповів про атаку українського дрона у своєму акаунті в соцмережах у понеділок.
Знімки NASA
Зображення з Системи інформації про пожежі для управління ресурсами NASA, отримане 2 листопада, показало відносно свіжу теплову аномалію. Це потенційно свідчить про пожежі на Самарській нафтогазовій станції.
Самарський нафтовий хаб
Самарська станція є важливим вузлом російської мережі нафтопроводів з потужністю зберігання понад 1,6 мільйона кубічних метрів. Вона обслуговує поставки із Західного Сибіру та Казахстану.
Нафтопровод Атирау-Самара, що йде до російського Поволжя, є одним з основних маршрутів експорту сирої нафти з Казахстану.
Раніше РБК-УКраїна писало, що у Самарській області 7 жовтня знову горить один з найбільших нафтових хабів Росії - "Самара".
Крім того, ЗСУ ударили по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.
Також відомо, що нафтовузол "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч проти 2 жовтня.