Снимки NASA подтвердили пожар на нефтеузле "Самара" после атаки, - Bloomberg
Спутниковые снимки подтвердили, что на одном из крупнейших нефтяных хабов России - линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" - разгорается пожар. Нефтяной хаб был атакован ночью 2 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Систему информации о пожарах для управления ресурсами NASA, передает Bloomberg.
ЛПДС "Самара" пылает
По данным Министерства энергетики Казахстана, после атаки дрона ранним утром в понедельник, Казахстан временно приостановил поставки сырой нефти в Россию по трубопроводу Атырау-Самара.
Министерство в ответе на вопрос Bloomberg сообщило, что минувшей ночью была совершена атака на трубопроводные объекты в Самарской области России.
"Ожидается, что поставки нефти по этому маршруту возобновятся в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Пока что ни Украина, ни Россия не подтвердили ударов беспилотников по нефтяной инфраструктуре в Самарской области, примерно в 860 километрах от Москвы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об атаке украинского дрона в своем аккаунте в соцсетях в понедельник.
Фотографии NASA
Изображение из Системы информации о пожарах для управления ресурсами NASA, полученное 2 ноября, показало относительно свежую тепловую аномалию. Это потенциально свидетельствует о пожарах на Самарской нефтегазовой станции.
Самарский нефтяной хаб
Самарская станция является важнейшим узлом российской сети нефтепроводов с мощностью хранения более 1,6 миллиона кубических метров. Она обслуживает поставки из Западной Сибири и Казахстана.
Идущий к российскому Поволжью нефтепровод Атырау-Самара является одним из основных маршрутов экспорта сырой нефти из Казахстана.
Ранее РБК-Украина писало, что в Самарской области 7 октября снова горит один из крупнейших нефтяных хабов России - "Самара".
Кроме того, ВСУ ударили по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.
Также известно, что нефтеузел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.