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На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

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Росія, Понеділок 22 травня 2023 21:54
На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти ведуть оборонну підготовку в окупованому Криму до контрнаступу ЗСУ. Там риють окопи та будують оборонні укріплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними супутникового аналізу Verify, Росія готується до великої української контратаки. Як вважає ВВС, завдяки знімкам супутника можна зрозуміти, чого очікує Росія від контрнаступу та з якими засобами захисту можуть зіткнутися українські сили.

Крим

На побережжі півострова тепер замість лежаків розміщуються оборонні споруди, встановлені російськими військами. Окрім окопів там розміщено "бетонні зуби", які мають запобігати руху техніки.

Також вздовж окопів можна помітити кілька бункерів.

Також можна побачити стоси деревини, землерийні машини та сховища зубів дракона вздовж узбережжя. Це свідчить про те, що будівельні роботи ще тривали, коли фотографія була зроблена в березні.

На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

Фото: скріншот

Токмак

Місто Токмак знаходиться у Запорізькій області. Воно може стати однією з ключових точок у майбутньому контрнаступі. При цьому РФ почала звідти депортацію українців, щоб перетворити місто на військову фортецю. Це забезпечить солдатам доступ до припасів і базу для відступу.

Супутникові знімки, що на північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії. Потім є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони. Там також збудовано протитанковий рів. Він має глибину щонайменше 2,5 м, також є кілька рядів зубів дракона та ще одна мережа траншей.

Однак українські військові можуть зіткнутись із мінними полями між трьома лініями оборони Токмака.

Verify також виявила, що три інших міста поблизу Токмака були укріплені подібним чином.

На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

Фото: скріншот

Траса E105

Оборонні траншеї побудовано вздовж 35-кілометрової ділянки головної дороги E105 на захід від Токмака. Варто зауважити, що дана дорога є стратегічно важливою, через те, що з’єднує окупований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі.

Варто зауважити, що у випадку, якщо Україна буде використовувати дорогу, РФ може обстрілювати її з артилерії.

На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

Фото: скріншот

Рівнопіль, на північ від Маріуполя

Порт Маріуполя займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. Скоріше за все, саме там Росія очікує початку контрнаступу.

Супутникові знімки виявили окопи поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 55 кілометрів на північ від Маріуполя. Окрім цього кожна кругла траншея має насип ґрунту посередині. Такі окопи дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоб вона могла цілитися в будь-якому напрямку.

На знімках супутника показали, як Росія готується оборонятись перед контратакою ЗСУ, - ВВС

Фото: скріншот

    Раніше РБК-Україна повідомляло, що з'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута, які показують масштаб руйнування за останній рік. Фактично місто перетворилось на суцільну руїну.

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