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На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

Новина українською →
Россия, Понедельник 22 мая 2023 21:54
На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты ведут оборонительную подготовку в оккупированном Крыму и на других захваченных территориях к контрнаступлению ВСУ. Там роют окопы и строят оборонительные укрепления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным спутникового анализа Verify, Россия готовится к большой украинской контратаке. Как считает BBC, благодаря снимкам спутника можно понять, чего ожидает Россия от контрнаступления и с какими средствами защиты могут столкнуться украинские силы.

Крым

На побережье полуострова теперь вместо лежаков размещаются оборонительные постройки, установленные русскими войсками. Кроме окопов там размещены "бетонные зубы", которые должны предотвращать движение техники.

Также вдоль окопов можно заметить несколько бункеров.

Также можно увидеть стопки древесины, землеройные машины и хранилища зубов дракона вдоль побережья. Это свидетельствует о том, что строительные работы еще продолжались, когда фотография была сделана в марте .

На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

Фото: скриншот

Токмак

Город Токмак находится в Запорожской области. Оно может стать одной из ключевых точек в будущем контрнаступлении. При этом РФ начала оттуда депортацию украинцев, чтобы превратить город в военную крепость. Это обеспечит солдатам доступ к запасам и базу для отступления.

Спутниковые снимки, которые к северу от Токмака выкопали сеть окопов в две линии. Затем есть еще одно кольцо укреплений вокруг города с тремя оборонительными слоями. Там также построен противотанковый ров. Он имеет глубину не менее 2,5 м, также несколько рядов зубов дракона и еще одна сеть траншей.

Однако украинские военные могут столкнуться с минными полями между тремя линиями обороны Токмака.

Verify также обнаружила, что три других города вблизи Токмака были укреплены подобным образом.

На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

Фото: скриншот

Трасса E105

Оборонные траншеи построены вдоль 35-километрового участка главной дороги E105 к западу от Токмака. Стоит заметить, что данная дорога стратегически важна, потому что соединяет оккупированный Россией Мелитополь на юге с городом Харьков на севере.

Следует заметить, что в случае, если Украина будет использовать дорогу, РФ может обстреливать ее из артиллерии.

На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

Фото: скриншот

Ровнополь, к северу от Мариуполя

Порт Мариуполя занимает стратегическое положение между оккупированными Россией территориями на востоке и Крымом на юге. Скорее всего, именно там Россия ожидает начала контрнаступления.

Спутниковые снимки обнаружили окопы вблизи небольшого села Ровнополь примерно в 55 километрах к северу от Мариуполя. Кроме этого, каждая круглая траншея имеет насыпь грунта посередине. Такие окопы позволяют солдатам спрятаться и перемещать артиллерию, чтобы она могла целиться в любом направлении.

На снимках спутника показали, как Россия готовится обороняться перед контратакой ВСУ, - BBC

Фото: скриншот

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