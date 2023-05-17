Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута

З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута, які показують масштаб руйнування за останній рік. Фактично місто перетворилось на суцільну руїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на знімки Maxar Technologies, які приводить журналіст CNN Джанлука Меццофіоре .

"Зроблено приголомшливі супутникові знімки, які показують величезні масштаби руйнувань у деяких районах Бахмута за останній рік", - йдеться у повідомленні.

На знімках можна побачити, наскільки зеленим і пишним було місто у травні минулого року і як воно виглядає зараз. На фото можна побачити знищені навчальні заклади, церкву, багатоквартирні та приватні будинки.

"Ніяких дерев і коричневий/червонуватий щебінь покриває всю територію", - додав журналіст.

На інших знімках можна побачити знищену радіовежу, корпуси університету у Бахмуті, також супутник зафіксував зруйновані палац культури та міську раду.

Окремо були опубліковані загальні знімки Бахмуту. На першій фотографії місто сфотографували 8 травня 2022 року, а на другій вже 15 травня 2023 року.