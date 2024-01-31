UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються "силуети-обманки", - експерт

Фото: на знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються силуети-обманки (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни продовжують збільшувати кількість "силуетів-обманок", що імітують бойову авіацію. Окупанти роблять це практично на всіх аеродромах, куди можуть долетіти українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка у соцмережі X.

 

Муляжі у війні РФ проти України

Зауважимо, що Україна також активно підміняє на полі бою свою військову техніку муляжами, щоби російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

Так, влітку 2023 року бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Ми повідомляли, що РФ намагається приховати свої військові кораблі в Чорному морі за допомогою нової оманливої схеми камуфляжу, що ускладнює оцінку довжини та форми суден, їхню ідентифікацію на супутникових знімках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Росавиация