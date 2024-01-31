На знімках російських аеродромів дедалі частіше фіксуються "силуети-обманки", - експерт

Муляжі у війні РФ проти України

Зауважимо, що Україна також активно підміняє на полі бою свою військову техніку муляжами, щоби російська армія даремно витрачала снаряди на знищення хибних цілей.

Так, влітку 2023 року бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Ми повідомляли, що РФ намагається приховати свої військові кораблі в Чорному морі за допомогою нової оманливої схеми камуфляжу, що ускладнює оцінку довжини та форми суден, їхню ідентифікацію на супутникових знімках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.