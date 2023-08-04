Бійці Нацгвардії облаштували позицію з муляжем "Стугни": окупанти пішли на штурм (фото)

Бійці Нацгвардії вирішили обдурити окупантів та облаштували фейкову позицію з муляжем протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Ті клюнули на приманку, пішли на штурм, де зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нацгвардії.

"Нещодавно наші винахідливі бійці бригади наступу "Рубіж" навмисно облаштували хибну позицію муляжем "Стугни", - йдеться в повідомленні.

У підсумку, росіяни прийняли цю позицію за справжню і почали йти на штурм.

"Два скиди, втрата коптера, програний бій бутафорській зброї - такі яскраві підсумки штурму "другої армії світу", - розповіли військові.

ПТРК "Стугна" у ЗСУ

У 2010 році РБК-Україна писало, що Міністерство оборони України прийняло на озброєння переносний ракетний комплекс "Стугна-П". Калібр "Стугни-П" - 130 мм. На дальність стрільби від 100 м до 5 км вона наводиться лазерним променем і своїм кумулятивним зарядом може пропалити броню завтовшки 800 мм. Зазначимо, що торік на виробництво ПТРК "Стугна-П" для ЗСУ було передано додаткові 130 млн гривень. Щодо успіхів "Стугни", то в серпні минулого року ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Сонцепьок".