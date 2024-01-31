На снимках российских аэродромов все чаще фиксируются "силуэты-обманки", - эксперт

Муляжи в войне РФ против Украины

Отметим, что Украина также активно подменяет на поле боя свою военную технику муляжами, чтобы российская армия зря тратила снаряды на уничтожение ложных целей.

Так, летом 2023 года бойцы Нацгвардии решили обмануть кафиров и обустроили фейковую позицию с муляжем противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Те клюнули на приманку, пошли на штурм, где понесли значительные потери.

Мы сообщали, что РФ пытается скрыть свои военные корабли в Черном море с помощью новой обманчивой камуфляжной схемы, что затрудняет оценку длины и формы судов, их идентификацию на спутниковых снимках.

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