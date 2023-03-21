Знімав репортаж про захоплення ЗАЕС для Кремля: російський блогер отримав підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському блогеру Артемію Лебедєву, який на замовлення Кремля знімав репортаж про захоплення Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію ЗАЕС. Він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та поширював його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.
До того ж, СБУ викрила на співпраці з росіянами колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він причетний до передачі загарбникам матеріальних цінностей підрозділу.
СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який раніше займав посаду заступника головного інженера.
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