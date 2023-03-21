Снимал репортаж о захвате ЗАЭС для Кремля: российский блоггер получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому блогеру Артемию Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, который незаконно попал в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.
К тому же СБУ разоблачила на сотрудничестве с россиянами бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Именно он причастен к передаче захватчикам материальных ценностей подразделения.
СБУ сообщили фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:
Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю "Запорожской АЭС" Юрию Черничуку, который ранее занимал должность заместителя главного инженера.
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