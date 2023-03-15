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Співпрацював з окупантами. Колишній заступник головного інженера ЗАЕС отримав підозру

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Середа 15 березня 2023 18:45
Співпрацював з окупантами. Колишній заступник головного інженера ЗАЕС отримав підозру Фото: колишній заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічу (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Колишньому заступнику головного інженера Запорізької АЕС Юрію Чернічуку оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення про підозру на сайті Офісу генерального прокурора України.

Як повідомляється, Чернічук отримав повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору, а саме вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій загарбників).

За інформацією правоохоронців, колишній заступник головного інженера ЗАЕС добровільно погодився на співпрацю з окупантами й допомагав їм в реалізації злочинних наказів. Також роздавав інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, називаючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію суб'єктом РФ.

Крім того, він змушував працівників станції збирати інформацію про її роботу, щоб надати ці дані окупантам.

Також Чернічук прислуговував "Росатому", примушуючи українських атомників підписувати контракти із фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької АЕС навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу

До того ж, на ЗАЕС російські загарбники втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання. Також зводять незаконні споруди й намагаються мінити проектний стан ядерних установок.

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