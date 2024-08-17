Знімали в Курській області. Після погроз Росії італійських журналістів повертають додому

Росія "розлютилась" після того, як іноземні журналісти опублікували репортаж з Курської області. Після погроз Москви репортери вирішили повернутись додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії виключно для забезпечення особистої безпеки", - йдеться в повідомленні державна італійської телекомпанія RAI.

Нагадаємо, що вчора Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні. Це сталось після того, як італійські кореспонденти вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.

Екіпаж RAI з чотирьох осіб, який працював під супроводом українських військових, підготував перший репортаж іноземних ЗМІ з постраждалого війною російського міста Суджа, зроблений минулого тижня під час вторгнення України в Курськ.

У неділю двоє репортерів планують вилетіти назад до міста Мілан на півночі Італії.