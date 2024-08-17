Знімали в Курській області. Після погроз Росії італійських журналістів повертають додому
Росія "розлютилась" після того, як іноземні журналісти опублікували репортаж з Курської області. Після погроз Москви репортери вирішили повернутись додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії виключно для забезпечення особистої безпеки", - йдеться в повідомленні державна італійської телекомпанія RAI.
Нагадаємо, що вчора Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні. Це сталось після того, як італійські кореспонденти вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.
Екіпаж RAI з чотирьох осіб, який працював під супроводом українських військових, підготував перший репортаж іноземних ЗМІ з постраждалого війною російського міста Суджа, зроблений минулого тижня під час вторгнення України в Курськ.
У неділю двоє репортерів планують вилетіти назад до міста Мілан на півночі Італії.
Однак російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на ФСБ повідомило про порушення кримінальних справ проти двох журналістів.
Детальніше про ситуацію та реакцію Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ситуація в Курській області
Нагадаємо, що ще від 6 серпня російські окупанти почали скаржитись на Бої в Курській області. Перші дні Україна не брала на себе відповідальність за бої на території РФ, однак потім президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація контролюється українськими військовими.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 15 серпня під контролем України перебувало вже 82 населених пункти РФ.
Сьогодні Зеленський повідомив, що операція в Курській області ще триває, а Україна тим часом вдало поповнює обмінний фонд.
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