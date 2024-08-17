Снимали в Курской области. После угроз России италийских журналистов возвращают домой
Россия "разозлилась" после того, как иностранные журналисты опубликовали репортаж из Курской области. После угроз Москвы репортеры решили вернуться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Компания решила заставить журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни временно вернуться в Италию исключительно для обеспечения личной безопасности", - говорится в сообщении государственная итальянской телекомпания RAI.
Напомним, что вчера Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии Чеччилию Пиччони. Это произошло после того, как итальянские корреспонденты вели репортаж с подконтрольной Украине части Курской области.
Экипаж RAI из четырех человек, который работал под сопровождением украинских военных, подготовил первый репортаж иностранных СМИ из пострадавшего войной российского города Суджа, сделанный на прошлой неделе во время вторжения Украины в Курск.
В воскресенье двое репортеров планируют вылететь обратно в город Милан на севере Италии.
Однако российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило о возбуждении уголовных дел против двух журналистов.
Подробнее о ситуации и реакции России, можно узнать в материале РБК-Украина.
Ситуация в Курской области
Напомним, что еще с 6 августа российские оккупанты начали жаловаться на Бои в Курской области. В первые дни Украина не брала на себя ответственность за бои на территории РФ, однако затем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация контролируется украинскими военными.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 15 августа под контролем Украины находилось уже 82 населенных пункта РФ.
Сегодня Зеленский сообщил, что операция в Курской области продолжается, а Украина тем временем удачно пополняет обменный фонд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.