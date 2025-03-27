Зникнення солдатів США на кордоні з Білоруссю: з'явилася нова деталь

В Литві знайшли машину військових США. Вони зникли напередодні, приймаючи участь у навчаннях на кордоні з Білоруссю.

Армія США, Збройні сили Литви та цивільні агенції проводять роботи з відновлення, п ошуки військових тривають.

"Автомобіль було виявлено зануреним у водойму на полігоні після обшуку армії США, збройних сил Литви та інших литовських органів влади", - йдеться у повідомленні.

Так, б роньована евакуаційна машина M88 Hercules, якою керували під час навчань четверо зниклих безвісти американських солдатів, була знайдена в Литві.

Зникнення військових США на навчаннях на кордоні з Білоруссю

Під час навчань у Литві зникли четверо американських військових. Увечері в НАТО підтвердили їхню загибель, але пізніше заперечили.

Четверо військових зникли під час навчань на полігоні в Пабраде (Швенченський район, недалеко від кордону з Білоруссю).

На литовському полігоні проходили військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил.

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