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Исчезновение солдат США на границе с Беларусью: появилась новая деталь

Литва, Четверг 27 марта 2025 09:48
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Исчезновение солдат США на границе с Беларусью: появилась новая деталь Фото: в Литве нашли машину военных США, которые пропали во время учений на границе с Беларусью (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Литве нашли машину военных США. Они исчезли накануне, принимая участие в учениях на границе с Беларусью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

Так,бронированная эвакуационная машина M88 Hercules, которой управляли во время учений четверо пропавших без вести американских солдат, была найдена в Литве.

"Автомобиль был обнаружен погруженным в водоем на полигоне после обыска армии США, вооруженных сил Литвы и других литовских органов власти", - говорится в сообщении.

Армия США, Вооруженные силы Литвы и гражданские агентства проводят работы по восстановлению,поиски военных продолжаются.

Исчезновение военных США на учениях на границе с Беларусью

Во время учений в Литве исчезли четверо американских военных. Вечером в НАТО подтвердили их гибель, но позже опровергли.

Четверо военных пропали во время учений на полигоне в Пабраде (Швенченский район, недалеко от границы с Беларусью).

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил.

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