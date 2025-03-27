Исчезновение солдат США на границе с Беларусью: появилась новая деталь

В Литве нашли машину военных США. Они исчезли накануне, принимая участие в учениях на границе с Беларусью.

Армия США, Вооруженные силы Литвы и гражданские агентства проводят работы по восстановлению, поиски военных продолжаются.

"Автомобиль был обнаружен погруженным в водоем на полигоне после обыска армии США, вооруженных сил Литвы и других литовских органов власти", - говорится в сообщении.

Так, бронированная эвакуационная машина M88 Hercules, которой управляли во время учений четверо пропавших без вести американских солдат, была найдена в Литве.

Исчезновение военных США на учениях на границе с Беларусью

Во время учений в Литве исчезли четверо американских военных. Вечером в НАТО подтвердили их гибель, но позже опровергли.

Четверо военных пропали во время учений на полигоне в Пабраде (Швенченский район, недалеко от границы с Беларусью).

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил.

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