Зникло світло, палає багатоповерхівка: росіяни обстріляли місто в Запорізькій області

Чиновник розповів, що для ударів противник використав керовані авіаційні бомби та РСЗВ..

"Зникло електропостачання, виникла пожежа в дев'ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська", - поінформував глава ОВА.

Він зазначив, що через "прильоти" КАБів у населеному пункту зникло електропостачання.

"Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці", - розповів Федоров.

Також чиновник уточнив, що обійшлося без постраждалих.

Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків ворожого обстрілу Степногірська. На світлині можна побачити займання у житловому будинку на перших поверхах через російську атаку.

Довідково: селище Степногірськ розташоване у Василівському районі Запорізької області. За даними з відкритих джерел, населення складає 4438 осіб (дані станом на 2018 рік).

Селище Степногірськ розташоване майже за 40 км від міста Запоріжжя, та за 2,5 км від лівого берега Каховського водосховища (Дніпро). Населений пункт - недалеко від лінії бойового зіткнення, й не рідко страждає від російських обстрілів.