Пропал свет, пылает многоэтажка: россияне обстреляли город в Запорожской области

Российские оккупанты нанесли удары по жилой застройке прифронтового населенного пункта Степногорск Запорожской области. Из-за вражеского обстрела вспыхнул пожар в многоэтажке, и пропал свет.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Чиновник рассказал, что для ударов противник использовал управляемые авиационные бомбы и РСЗО.
"Исчезло электроснабжение, возник пожар в девятиэтажке. Враг атаковал жилую застройку прифронтового Степногорска", - проинформировал глава ОВА.
Он отметил, что из-за "прилетов" КАБов в населенном пункте исчезло электроснабжение.
"Из-за атаки реактивными системами залпового огня возникло возгорание в многоэтажке", - рассказал Федоров.
Также чиновник уточнил, что обошлось без пострадавших.
Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий вражеского обстрела Степногорска. На фотографии можно увидеть возгорание в жилом доме на первых этажах из-за российской атаки.
Справка: поселок Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области. По данным из открытых источников, население составляет 4438 человек (данные по состоянию на 2018 год).
Поселок Степногорск расположен почти в 40 км от города Запорожье, и в 2,5 км от левого берега Каховского водохранилища (Днепр). Населенный пункт - недалеко от линии боевого соприкосновения, и нередко страдает от российских обстрелов.
Так, напомним, в декабре российские захватчики сбросили КАБы на Степногорск Запорожской области, и в результате обстрела были ранены спасатели.
Добавим, в прошлом году, на День независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты атаковали артиллерией Степногорск Запорожской области. Тогда были ранены трое работников ГСЧС.
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