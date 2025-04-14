Пропал свет, пылает многоэтажка: россияне обстреляли город в Запорожской области

Чиновник рассказал, что для ударов противник использовал управляемые авиационные бомбы и РСЗО.

"Исчезло электроснабжение, возник пожар в девятиэтажке. Враг атаковал жилую застройку прифронтового Степногорска", - проинформировал глава ОВА.

Он отметил, что из-за "прилетов" КАБов в населенном пункте исчезло электроснабжение.

"Из-за атаки реактивными системами залпового огня возникло возгорание в многоэтажке", - рассказал Федоров.

Также чиновник уточнил, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий вражеского обстрела Степногорска. На фотографии можно увидеть возгорание в жилом доме на первых этажах из-за российской атаки.

Справка: поселок Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области. По данным из открытых источников, население составляет 4438 человек (данные по состоянию на 2018 год).

Поселок Степногорск расположен почти в 40 км от города Запорожье, и в 2,5 км от левого берега Каховского водохранилища (Днепр). Населенный пункт - недалеко от линии боевого соприкосновения, и нередко страдает от российских обстрелов.