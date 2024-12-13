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Окупанти скинули КАБи на Степногірськ Запорізької області: поранені рятувальники

Запоріжжя, П'ятниця 13 грудня 2024 11:14
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Окупанти скинули КАБи на Степногірськ Запорізької області: поранені рятувальники Фото: троє рятувальників поранені через обстріл Степногірська Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ скинула авіабомби на селище Степногірськ Запорізької області. Один із КАБів упав біля пожежної частини, поранено рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"12 грудня окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по селищу Степногірськ", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, один із КАБів впав поруч із будівлею пожежно-рятувальної частини, у результаті чого поранення отримали троє рятувальників.

"Їх госпіталізували до медзакладів з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан надзвичайників стабільний, їх життю на разі нічого не загрожує", - зазначили у відомстві.

Обстріли Степногірська

Степногірськ - селище у Василівському районі Запорізької області України. Російські війська постійно обстрілюють населений пункт.

Наприклад, у День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти атакували артилерією Степногірськ Запорізької області. Тоді було поранено трьох працівників ДСНС.

Додамо, що обстріли рятувальників можна вже назвати тактикою росіян. Вони постійно її використовують, особливо у прифронтових регіонах. При цьому ці атаки часто бувають навмисними, бо загарбники використовують при таких обстрілах і тактику подвійних ударів.

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