Зникло світло? Як зробити зарядне для телефону самостійно (фотоінструкція)

Якщо розрядився телефон, а джерел електроенергії поблизу немає, не варто хвилюватись, бо зарядне можна зробити власноруч. Для цього не потрібно чогось "захмарного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

"Завжди майте при собі заряджений powerbank, а краще не один. Але якщо не має такої можливості, то ви можете виготовити саморобний зарядний пристрій", - радять в ЦНС.

Інструкція виготовлення зарядного для телефона власноруч

Відключення світла в Україні

Всі минулі осінь та зиму російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.

Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами. При цьому як зазначав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, в українська телеком-індустрії напередодні осінньо-зимового сезону ситуація набагато краща. Тим паче, що у Києві найближчим часом запустять карту з даними про провайдерів, які забезпечують інтернет під час відключення світла до 72 годин.