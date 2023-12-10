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Исчез свет? Как сделать зарядное для телефона самостоятельно (фотоинструкция)

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 21:23
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Исчез свет? Как сделать зарядное для телефона самостоятельно (фотоинструкция) Фото: как сделать зарядное для телефона самостоятельно (sprotyv.mod.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Если разрядился телефон, а источников электроэнергии поблизости нет, не стоит беспокоиться, потому что зарядное можно сделать собственноручно. Для этого не нужно чего-то "заоблачного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Всегда имейте при себе заряженный powerbank, а лучше не один. Но если нет такой возможности, то вы можете изготовить самодельное зарядное устройство", - советуют в ЦНС.

Инструкция изготовления зарядного для телефона своими руками

Исчез свет? Как сделать зарядное для телефона самостоятельно (фотоинструкция)

Исчез свет? Как сделать зарядное для телефона самостоятельно (фотоинструкция)

Отключение света в Украине

Все минувшие осень и зиму российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попаданий обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами. При этом как отмечал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина, в украинской телеком-индустрии накануне осенне-зимнего сезона ситуация гораздо лучше. Тем более, что в Киеве в ближайшее время запустят карту с данными о провайдерах, обеспечивающих интернет при отключении света до 72 часов.

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вимкнення світла
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