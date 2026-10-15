Перебої з водою: як знайти безпечне джерело та зробити запас на 3 доби

Дізнайтеся причину відключення

Насамперед стежте за офіційними повідомленнями місцевої влади, водоканалу, ДСНС або центру контролю та профілактики хвороб вашого регіону.

Там мають повідомити про причину й орієнтовну тривалість відключення, адреси пунктів видачі чи підвезення питної води, а також правила користування водою після відновлення водопостачання.

Якщо немає зв'язку, зверніться до старости або виконавчого комітету громади.

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Не поспішайте пити воду з крана

Під час аварії або пошкодження водопроводу тиск у трубах може знижуватися. Через пошкоджені ділянки до системи можуть потрапити ґрунтові, поверхневі або стічні води. При цьому вода може залишатися прозорою, але містити небезпечні мікроорганізми.

Тому не використовуйте воду з крана для пиття та приготування їжі, доки відповідальні служби офіційно не підтвердять її безпечність.

Якщо іншого джерела немає, воду потрібно прокип'ятити, довівши до сильного кипіння, а потім дати їй охолонути природним способом. Побутові фільтри можуть покращувати смак і прозорість води, але не гарантують видалення бактерій і вірусів, тому не замінюють кип'ятіння.

Де шукати безпечну воду

Якщо якість водопровідної води викликає сумніви, скористайтеся іншим джерелом. Найкраще обирати:

бутильовану питну воду;

воду з офіційних пунктів підвезення;

воду з інших джерел, безпечність яких підтвердили відповідальні служби.

Не набирайте воду з неперевірених колодязів, свердловин, копанок та відкритих водойм.

Яку воду не можна використовувати

Звертайте увагу на запах, колір і вигляд води. Не використовуйте її, якщо вона має запах пального, бензину, розчинників, фарби чи каналізації, вкрита райдужною плівкою, утворює стійку піну, має незвичний колір або сторонні домішки.

Таку воду не можна вважати безпечною навіть після кип'ятіння. Воно допомагає знищити більшість хвороботворних мікроорганізмів, але не усуває хімічні забруднювачі, зокрема нафтопродукти, важкі метали та нітрати. Під час кип'ятіння концентрація нітратів може навіть зростати.

Якщо підозрюєте хімічне забруднення, знайдіть інше безпечне джерело та повідомте про ситуацію органи місцевого самоврядування або екстрені служби.

Як правильно зберігати воду

Навіть безпечна вода може забруднитися вдома, якщо неправильно її зберігати. Щоб цього уникнути:

вимийте руки з милом перед тим, як набирати воду;

використовуйте чисту тару зі скла або харчового пластику з маркуванням HDPE 2 або PP 5;

позначте ємності написами "питна вода" та "технічна вода";

щільно закривайте тару й тримайте її в прохолодному затіненому місці;

не доливайте свіжу воду до залишків старої, попередньо не вимивши ємність.

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Скільки води потрібно на 3 доби

Щойно доступ до безпечної води відновиться, підготуйте запас щонайменше на 72 години.

Рекомендований мінімум питної води - 3 літри на людину на добу. Отже, на одну людину потрібно щонайменше 9 літрів на три доби. Окремо врахуйте потреби дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями.

Пам'ятайте, що питна вода потрібна не лише для пиття, а й для приготування їжі. Для побутових потреб може знадобитися додатковий запас технічної води.

Допоможіть тим, хто не може набрати воду самостійно

Перебої з водопостачанням особливо ускладнюють життя самотнім літнім людям, людям з інвалідністю, маломобільним людям і сім'ям із маленькими дітьми.

Якщо маєте можливість, допоможіть їм знайти безпечне джерело, набрати воду або принести її додому.