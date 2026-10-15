Перебои с водой: как найти безопасный источник и сделать запас на 3 суток

Из-за аварий, повреждений водопровода или других перебоев в домах может исчезнуть вода. В такой ситуации важно не спешить использовать первый доступный источник, а убедиться в безопасности воды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.
Прежде всего, следите за официальными сообщениями местных властей, водоканала, ГСЧС или центра контроля и профилактики болезней вашего региона.
Там должны сообщить о причине и ориентировочной продолжительности отключения, адресах пунктов выдачи или подвоза питьевой воды, а также правилах пользования водой после восстановления водоснабжения.
Если нет связи, обратитесь к старосте или исполнительному комитету громады.
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При аварии или повреждении водопровода давление в трубах может снижаться. Из-за поврежденных участков в систему могут попасть грунтовые, поверхностные или сточные воды. Вода может оставаться прозрачной, но содержать опасные микроорганизмы.
Поэтому не используйте воду из крана для питья и приготовления пищи, пока ответственные службы официально не подтвердят ее безопасность.
Если другого источника нет, воду нужно прокипятить, доведя до сильного кипения, а затем дать ей остыть естественным способом. Бытовые фильтры могут улучшать вкус и прозрачность воды, но не гарантируют удаления бактерий и вирусов, поэтому не заменяют кипячение.
Если качество водопроводной воды вызывает сомнения, воспользуйтесь другим источником. Лучше выбирать:
Не набирайте воду из непроверенных колодцев, скважин, копанок и открытых водоемов.
Обращайте внимание на запах, цвет и вид воды. Не используйте ее, если она имеет запах горючего, бензина, растворителей, краски или канализации, покрыта радужной пленкой, образует стойкую пену, имеет необычный цвет или посторонние примеси.
Такую воду нельзя считать безопасной даже после кипячения. Оно помогает уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов, но не устраняет химические загрязнители, включая нефтепродукты, тяжелые металлы и нитраты. При кипячении концентрация нитратов может даже возрастать.
Если подозреваете химическое загрязнение, найдите другой безопасный источник и сообщите о ситуации органам местного самоуправления или экстренным службам.
Даже безопасная вода может забруднитися дома, если неправильно ее хранить. Чтобы этого избежать:
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Как только возобновится доступ к безопасной воде, подготовьте запас не менее на 72 часов.
Рекомендуемый минимум питьевой воды - 3 литра на человека в сутки. Следовательно, на одного человека требуется не менее 9 литров в трое суток. Отдельно учтите потребности детей, беременных женщин, стариков и людей с хроническими заболеваниями.
Помните, что питьевая вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи. Для бытовых нужд может потребоваться дополнительный запас технической воды.
Перебои с водоснабжением особенно усложняют жизнь одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, маломобильным людям и семьям с маленькими детьми.
Если есть возможность, помогите им найти безопасный источник, набрать воду или принести ее домой.
Читайте также, что во время длительных отключений света водоснабжения Киева будет зависеть от работы насосов. Во время морозов дополнительной проблемой может стать замерзание труб и отопительных систем.
Ранее мы писали о том, что 10 октября после очередной атаки в Киеве снова возникли перебои с водоснабжением. Тогда враг повредил энергетический объект в Киевской области, что повлияло на энергообеспечение города.