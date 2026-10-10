Дністер досяг історичного мінімуму: де в Україні можуть виникнути проблеми з водою

Через тривале маловоддя найбільше уваги зараз потребує водозабезпечення населених пунктів, які залежать від Дністровського водосховища. Йдеться зокрема про Хотин і Кам'янець-Подільський.

Про це у бліц-інтерв'ю РБК-Україна повідомило Держводагентство.

Критична ситуація на Дністрі

З червня на річках басейну Дністра фіксують маловоддя. Із 30 квітня середньодобовий приплив до Дністровського водосховища був меншим за обсяг скидів.

17 та 20 вересня зафіксували абсолютний добовий мінімум припливу за весь період існування водосховища - з 1985 року. Він становив лише 24 кубометри на секунду (11%) за літньої норми 256 кубометрів.

У разі подальшого погіршення ситуації Держводагентство може встановлювати тимчасові обмеження прав водокористувачів.

Додатковим фактором ризику залишаються наслідки російської агресії - пошкодження та руйнування водогосподарської, енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

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Де бракує води

За останні місяці маловоддя фіксували на річках басейну Прип’яті, Середнього Дніпра, Західного та Південного Бугу, Дністра, а також на річках Закарпаття.

Водночас саме по собі маловоддя не означає автоматичного дефіциту води для всіх водокористувачів. Ризик залежить від того, з якого водного басейну місто отримує воду та як використовує водні ресурси.

Найбільш чутливими до тривалого зниження водності є системи, які залежать від поверхневих вод - річок та водосховищ.