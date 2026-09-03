Зникла відстрочка у "Резерв+": у Києві ТЦК незаконно утримував батька п'ятьох дітей

У Києві працівники ТЦК незаконно утримували батька п’ятьох дітей, який мав офіційну відстрочку. Через виявлене порушення прокуратура розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Випадок викрили у червні 2026 року під час перевірки одного з київських ТЦК працівниками Офісу омбудсмана.
Чоловіка, який працює лікарем та виховує п’ятьох неповнолітніх дітей, затримали вранці прямо біля під’їзду його будинку. Він одразу надав військово-облікові документи та показав у застосунку "Дія" свідоцтва про народження всіх дітей.
Попри це, військовозобов'язаного затримали без складання протоколу, забрали в нього мобільний телефон та силою доставили до мобілізаційного центру для проходження ВЛК. Після цього чоловіка продовжували утримувати в приміщенні ТЦК.
Представники Офісу омбудсмана втрутилися в ситуацію, домоглися повернення телефону та негайного звільнення чоловіка.
При цьому у присутності перевіряючих затриманий показав у "Дії" свідоцтва про народження дітей та збережений скріншот із застосунку "Резерв+", який підтверджував наявність відстрочки. Однак під час повторної перевірки бази даних безпосередньо в ТЦК запис про відстрочку зник.
"Як вона зникла? Хто і за яких обставин змінив цю інформацію? На ці питання має відповісти слідство", - наголосив Дмитро Лубінець.
Омбудсман підкреслив, що громадяни з законними підставами для відстрочки не повинні доводити свої права вже після того, як їх незаконно затримали та доправили до ТЦК.
У серпні 2026 року правоохоронці розпочали за цим випадком досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події, причетних осіб та надають правову оцінку їхнім діям.
Нагадаємо, нещодавно Лубінець розповів, що ТЦК мобілізували до війська чоловіка, в якого померла дружина і він залишився сам із двома дітьми.
РБК-Україна також писало, що на Черкащині зафіксували низку порушень прав людини з боку працівників ТЦК. Зокрема, чоловіка із законною відстрочкою затримали та вивезли за 140 км від дому.