Исчезла отсрочка в "Резерв+": в Киеве ТЦК незаконно удерживал отца пятерых детей

Случай выкрыли в июне 2026 года во время проверки одного из киевских ТЦК работниками Офиса омбудсмана.

Мужчину, который работает врачом и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, задержали утром прямо у подъезда его дома. Он сразу предоставил военно-учетные документы и показал в приложении "Дія" свидетельства о рождении всех детей.

Военнообязанного задержали без составления протокола, забрали у него мобильный телефон и силой доставили в мобилизационный центр для прохождения ВЛК. После этого мужчину продолжали удерживать в помещении ТЦК.

Исчезновение отсрочки в "Резерв+"

Представители Офиса омбудсмана вмешались в ситуацию, добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины.

При этом в присутствии проверяющих задержанный показал в "Дії" свидетельства о рождении детей и сохраненный скриншот из приложения "Резерв+", подтверждающий наличие отсрочки. Однако при повторной проверке базы данных непосредственно в ТЦК запись об отсрочке исчезла.

"Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что граждане с законными основаниями для отсрочки не должны доказывать свои права уже после того, как их незаконно задержали и доставили в ТЦК.

В августе 2026 года правоохранители начали по этому случаю досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных лиц и дают правовую оценку их действиям.