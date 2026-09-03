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Исчезла отсрочка в "Резерв+": в Киеве ТЦК незаконно удерживал отца пятерых детей

18:12 03.09.2026 Чт
2 мин
Мужчину задержали у подъезда его дома и насильно доставили для прохождения ВЛК
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: ТЦК проверяет документы (facebook com CherkasyTCK)

В Киеве работники ТЦК незаконно удерживали отца пятерых детей, имевшего официальную отсрочку. Из-за выявленного нарушения прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Случай выкрыли в июне 2026 года во время проверки одного из киевских ТЦК работниками Офиса омбудсмана.

Мужчину, который работает врачом и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, задержали утром прямо у подъезда его дома. Он сразу предоставил военно-учетные документы и показал в приложении "Дія" свидетельства о рождении всех детей.

Военнообязанного задержали без составления протокола, забрали у него мобильный телефон и силой доставили в мобилизационный центр для прохождения ВЛК. После этого мужчину продолжали удерживать в помещении ТЦК.

Исчезновение отсрочки в "Резерв+"

Представители Офиса омбудсмана вмешались в ситуацию, добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины.

При этом в присутствии проверяющих задержанный показал в "Дії" свидетельства о рождении детей и сохраненный скриншот из приложения "Резерв+", подтверждающий наличие отсрочки. Однако при повторной проверке базы данных непосредственно в ТЦК запись об отсрочке исчезла.

"Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что граждане с законными основаниями для отсрочки не должны доказывать свои права уже после того, как их незаконно задержали и доставили в ТЦК.

В августе 2026 года правоохранители начали по этому случаю досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причастных лиц и дают правовую оценку их действиям.

Напомним, недавно Лубинец рассказал, что ТЦК мобилизовали в армию мужчину, у которого умерла жена и он остался один с двумя детьми.

РБК-Украина также писало, что в Черкасской области зафиксировали ряд нарушений прав человека со стороны работников ТЦК. В частности, мужчину с законной отсрочкой задержали и вывезли в 140 км от дома.

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КиевТЦКДмитрий ЛубинецМобилизация в Украине